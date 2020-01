Windows 10X pourrait intégrer des fonds d'écran dynamiques à la manière de macOS

Les fonds d’écran dynamiques pourraient faire leur apparition sous Windows avec Windows 10 X. Si cette rumeur se vérifie, Microsoft pourrait bien copier l’une des fonctionnalités très appréciées par les utilisateurs de MacOS.

Depuis son annonce en octobre dernier, Microsoft n’a pas dévoilé beaucoup d’informations sur Windows 10 X. On sait seulement qu’il équipera les tablettes pliables comme Surface Neo dans un premier temps, et peut-être également les PC par la suite. Pour en savoir plus sur ce nouveau système d’exploitation, il faudra probablement attendre la conférence BUILD qui se tiendra en mai prochain. En attendant, on risque de voir apparaître de plus en plus de rumeurs et l’une d’entre elles me parait assez intéressante à partager avec vous.

Selon le site Windows Central, Microsoft pourrait apporter l’une des petites fonctionnalités les plus appréciées sur macOS : les fonds d’écran dynamiques. Grâce à celle-ci, le fond d’écran change selon différents facteurs. Imaginez un wallpaper offrant une jolie vue sur une montagne. Avec un fond d’écran dynamique, le ciel change en fonction de l’heure offrant un paysage de jour ou de nuit, intégrant par moment des nuages ou oiseaux. On pourrait même imaginer que Microsoft aille plus loin en faisant varier le ciel en fonction de votre météo locale.

Pour l’instant, rien ne dit que cette fonctionnalité débarquera bien sur Windows 10X pusqu’il s’agit bel et bien d’une rumeur, mais elle me semble assez crédible. Je suis tout de même curieux de connaître la consommation de ce type de fonctionnalité, car n’oublions pas que Windows 10X sortira sur des appareils pliables qui doivent conserver une bonne autonomie. Je me demande également avec combien de fonds d’écran dynamiques Windows 10X sera livré à sa sortie si cette fonctionnalité voit bien le jour. Vous en pensez quoi, vous ? Inutile, mais indispensable ?