Des chiffres records pour Microsoft malgré la crise du coronavirus (FY 2020/Q3)

Comme pour chaque trimestre, Microsoft publie ses résultats financiers ainsi que différents chiffres relatifs à ses produits et services. Une chose est sûre : le COVID-19 ne semble pas avoir affecté la firme qui poursuit son envolée avec des résultats records pour le troisième trimestre de cette année fiscale.

Quand on est un grand chef d’entreprise, qui plus est d’une multinationale comme Microsoft, on se doit d’être quelque peu visionnaire. Je ne sais pas si vous l’aviez vu, mais cette vidéo de Bill Gates datant de 2015 montre clairement la clairvoyance de l’ex-dirigeant au regard de la pandémie qui nous frappe en ce moment. La firme semble avoir prévu ce scénario, et les résultats financiers ne peuvent qu’appuyer cette thèse.

Microsoft Teams et Azure en forte croissance

Microsoft a partagé la semaine dernière de nombreux chiffres relatifs au trimestre dernier (FY2020/Q3). Pour rappel, l’année fiscale de Microsoft commence en juillet de l’année précédente. Ces résultats concernent donc la période s’étalant de janvier à fin mars 2020. Le coronavirus commençait à cette période à frapper l’Europe et les Etats-Unis mais Microsoft ne semble pas du tout en ressentir les premiers impacts. Voici quelques chiffres marquants :

Le chiffre d’affaires de Microsoft s’établit pour le premier trimestre de cette année à 35 milliards de dollars avec une hausse de près de 15%. Le bénéfice net quant à lui grimpe à quelques 10,8 milliards de dollars.

enregistrait 44 millions d’utilisateurs quotidiens. L’application collaborative destinée aux professionnels est depuis lors passée à 75 millions d’utilisateurs actifs. Même si la souscription est gratuite pendant cette période particulière, nul doute que de nombreuses entreprises continueront à utiliser le service à la fin du confinement... et probablement sur le long terme. La vente de licences Windows aux OEM, de Surface et de Xbox enregistre une légère hausse de 3% malgré le contexte actuel. La firme a tout de même déjà averti que ces postes enregistreraient des résultats à la baisse par la suite, notamment à cause de problèmes d’approvisionnement depuis la Chine.

Si vous voulez découvrir ces chiffres en détails, je vous renvoie vers le communiqué de presse officiel. Satya Nadella a déclaré que la crise du coronavirus « avait un impact net minimal » sur les revenus de l’entreprise. Oui, Microsoft semble vraiment tout prévoir !