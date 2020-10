Microsoft continue de battre des records malgré la crise du COVID-19

C’est la crise vous dites ? Pas pour Microsoft qui a su tirer son épingle du jeu malgré le contexte très particulier que nous vivons. La firme a en effet publié ses résultats financiers du trimestre dernier (FY21Q1) : 37,9 milliards de chiffre d’affaires pour 13,9 milliards de bénéfices. Une croissance de respectivement 12% et 30% par rapport à la période précédente.

Microsoft porté par le Cloud...

Trimestres après trimestres, Microsoft nous surprend toujours un peu plus en dévoilant ses résultats financiers. A croire que la firme avait pu anticiper la crise de la COVID-19, elle séduit toujours plus d’utilisateurs qui utilisent ses services basés sur le Cloud, priorité absolue pour Microsoft depuis des années. Azure, sa propre plateforme Cloud, a enregistré à elle seule une croissance de plus de 48% sur le dernier trimestre.

Les entreprises forcées d’accélérer leur transition numérique contribuent forcément à la croissance du Cloud mais pas seulement ! Fait étonnant : les utilisateurs particuliers de Microsoft 365, service également repris dans ce poste chez Microsoft, ont bondi durant ce trimestre. Ils passent effet de 35 millions à 45,3 millions, soit une hausse de plus de 27%. Le télétravail y est probablement pour quelque chose !

... mais pas seulement !

Le Cloud n’est pas un des seuls postes qui tire Microsoft vers le haut. La majorité de ses secteurs d’activité connaissent en effet une hausse assez incroyable. Ainsi :



Les revenus liés aux appareils de la gamme Surface ont bondi de plus de 37% pour un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars. Pour rappel, Microsoft a dévoilé récemment le Surface Book 3, la Surface Go 2, une nouvelle déclinaison de la Pro X et le Surface Laptop Go. Cette croissance n’est pas propre à Microsoft puisque de nombreux constructeurs OEM ont également enregistré une croissance significative, une conséquence du COVID qui posse les entreprises et utilisateurs à s’équiper.

Les revenus liés à Xbox ont bondi de près de 30% alors que les nouvelles consoles, Xbox Series X et S ne sont attendues que d'ici le 10 novembre prochain. Le Xbox Game Pass et la commercialisation de titres édités par ses propres studios semblent une stratégie payante pour la firme. Microsoft table sur une hausse de 40% du chiffre d'affaires pour le trimestre prochain grâce à la vente de ses nouvelles consoles.

Du côté des professionnels, le nombre d'abonnés à Microsoft Teams continue d'exploser. Actuellement, ils sont déjà plus de 115 millions, soit 50% de plus en un seul semestre. LinkedIn continue sur sa dynamique avec près de 722 millions d'utilisateurs, en hausse de 16%. Microsoft Dynamics est également en hausse de 19%.

Finalement, seuls deux secteurs semblent en perte de vitesse chez Microsoft : la vente de licence Windows aux OEM, en baisse de 5% et les revenus publicitaires issus de Bing, en baisse de 10%. Cela étant, Microsoft bat encore une fois tous les records et d’après les analystes, ce n’est pas prêt de s’arrêter ! Je vous renvoie vers le communiqué si vous souhaitez découvrir ces chiffres en détail.