Microsoft Edge a dépassé Firefox, et devient le 2e navigateur le plus utilisé

On ne peut pas encore parler d’un succès, mais la stratégie de Microsoft avec son nouvel Edge semble payante. Selon Netmarketshare, le navigateur aurait dépassé Firefox en termes d’utilisation pour devenir le second le plus utilisé au monde.



En décembre 2018, Microsoft avait créé la surprise en annonçant l’arrêt du développement d’EdgeHTML, le moteur de rendu de son navigateur Edge. A la place, la firme allait développer un nouveau navigateur utilisant Chromium, le même moteur que celui utilisé par le navigateur Chrome, qui plus est Open Source. Après plus d’un an de développement, le nouveau navigateur est finalement sorti et semble séduire de plus en plus d’utilisateurs. Les principales raisons :

Sa compatibilité accrue avec les standards du Web, similaire à Google Chrome ou aux autres navigateurs basés sur Chromium

Son ergonomie excellente grâce à une interface facile à prendre en main

Sa disponibilité sur de nombreuses plateformes dont Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, macOS, Android et iOS

L’accès au catalogue d’extension bien fourni du Chrome Web Store

Edge dépasse Firefox, mais reste loin derrière Chrome…

Netmarketshare vient de publier les parts de marché de mars 2020 des différents navigateurs PC dans le monde. Pour la première fois, Edge a dépassé Firefox, devenant ainsi le deuxième navigateur le plus utilisé sur ordinateur. Microsoft Edge totalise ainsi 7,59% de part de marché contre 7,19% pour Mozilla Firefox. C’est bien, mais c’est tout de même bien loin de Google Chrome qui capte à lui seul 68,5% des utilisateurs.

Dans les semaines à venir, la part de marché d’Edge pourrait continuer à grimper puisque Microsoft doit encore déployer son nouveau navigateur beaucoup plus largement grâce à Windows Update. La firme avait en effet annoncé qu’une mise à jour automatique allait débarquer, apportant le nouveau navigateur à tous les utilisateurs de Windows 10. Si vous êtes impatient, vous pouvez installer dès maintenant le navigateur en le téléchargeant manuellement depuis le site de Microsoft.