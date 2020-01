L'application Microsoft To-Do se met à jour pour Android et iOS

L’application de gestion de tâches Microsoft To-Do a reçu une importante mise à jour sur Android et iOS aujourd’hui. La nouvelle mouture porte le numéro de version 2.8 et apporte plusieurs améliorations et correctifs.



Alors que Wunderlist sera stoppé en mai 2020, Microsoft continue d’améliorer son digne successeur qu’est l’application To-Do afin d’inciter les utilisateurs à migrer. Une nouvelle mise à jour, tant disponible sur iOS qu’Android, fait encore une fois le plein de nouveautés. Voici le journal de modifications publié par Microsoft.

To-Do pour iOS

L’apparence des suggestions de My Day a été amélioré et les sections ont été renouvelées.

Si vous avez utilisé nos dates d'échéance intelligentes, vous avez peut-être remarqué que le texte de la date d'échéance n'a pas disparu de votre tâche. Désormais, To-Do le supprimera automatiquement.

L'expérience de l'utilisation des raccourcis Siri a été améliorée tout comme la localisation

Nous avons corrigé un problème d'accessibilité dans lequel la voix off n'annonçait pas les actions disponibles dans les fichiers téléchargés dans la vue détaillée.

To-Do pour Android

Les listes importées depuis Wunderlist sont maintenant mises en évidence et peuvent être partagées dans les tâches en attente.

Vous pouvez désormais désactiver les notifications pour les listes partagées directement dans les paramètres des tâches en attente. Accédez simplement aux paramètres et désactivez l'activité de la liste partagée.

Certaines animations ont été modifiées et plusieurs bugs ont été résolus.

Pour télécharger Microsoft To-Do sur Android, iOS ou Windows 10, rendez-vous ici.