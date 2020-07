Surface Duo : de nouvelles infos en attendant son annonce officielle !

Le Surface Duo arrivera-t-il avant le 5 août ? Une chose est sûre : Microsoft se prépare activement à son lancement. La firme vient de teaser sur Twitter une photo de son smartphone sous Android sur laquelle le stylet peut également être vu. On apprend également que le smartphone s’apprêterait à passer le test d’éligibilité pour Android.

Le Surface Duo et son stylet

Une nouvelle photo du Surface Duo a été partagée sur Twitter par Frank X. Shaw, un responsable de la communication chez Microsoft. On peut y voir l’appareil ouvert sur lequel est posé le Surface Pen, dont le look ressemble d’ailleurs à celui de la Surface Pro X en format mini. On peut donc imaginer qu’il puisse également se fixer magnétiquement sur le téléphone (et peut-être se recharger ?). Sur l’écran du téléphone, l’application OneNote est ouverte et s’étale sur les deux écrans, affichant la liste des notes à gauche et la note ouverte sur l’écran de droite.

Le Surface Duo passe le test de compatibilité Android

D’après Windows Latest, Microsoft est prêt à passer le test de compatibilité d’Android avec le Surface Duo, ce qui signifie une nouvelle fois que le lancement est proche. Pour information, chaque constructeur OEM qui met sur le marché un smartphone sous Android doit effectuer ce type de test. D’après les commits repérés par le site, le Surface Duo serait bien livré avec Android 10. Des rumeurs récentes allaient également en ce sens, mais Android 11 serait rapidement déployé en tant que mise à jour plus tard cette année sur le téléphone.

L’interface du Surface Duo, en long et en large

Le mois dernier, nous avions déjà pu découvrir de nombreuses captures d’écran du Surface Duo, ainsi que des détails intéressants sur le comportement de son interface. Si vous avez 25 minutes à perdre, je vous invite à regarder cette vidéo publiée par Windows Central qui explique en long et en large comment se comporte le Surface Duo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette interface me parait vraiment aboutie (peut-être même mieux que Windows 10 ? Désolé, je suis mauvaise langue ce matin :D)