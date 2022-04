Voice Clarity débarque sur le Surface Laptop Studio

Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour pour le Surface Laptop Studio. Son dernier fleuron qui remplace la gamme Surface Book se dote de plusieurs améliorations dont « Voice Clarity » que nous avions pu découvrir lors de l’événement de Microsoft début avril.

Si vous êtes l’heureux possesseur du Surface Laptop Studio, vous pouvez dès à présent télécharger un nouveau firmware pour votre appareil. Comme Microsoft l’a indiqué dans le journal de modifications, cette mise à jour qui est d’ailleurs la première de ce type pour le Laptop Studio apporte plusieurs améliorations intéressantes dont « Voice Clarity ». Cette nouvelle fonctionnalité permet d’adapter le volume et filtrer les bruits parasites lorsque vous échangez en visioconférence afin de rendre les conversations plus « réelles ». Voilà une petite vidéo pour vous rendre compte de la différence lorsque cette fonctionnalité est activée ou non.

Notez que Voice Clarity n’est pas exclusif au Surface Laptop Studio, il nécessite en revanche Windows 11, un firmware compatible et des microphones de qualité. D’autres appareils de la gamme Surface devraient pouvoir en profiter prochainement.



Outre Voice Clarity, le nouveau firmware apporte également plusieurs autres améliorations au Surface Laptop Studio : un pavé tactile plus réactif ainsi qu’une amélioration des performances audio et de la stabilité de l’appareil. Voici le journal de modifications partagé par Microsoft au sujet de cette mise à jour. Pour la télécharger, rendez-vous comme d’habitude dans les paramètres de votre appareil > Windows Update.