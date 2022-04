Windows 11 : la navigation par onglets dans l'Explorateur de Fichiers s'améliore

Vous rêvez de profiter enfin de la navigation par onglets dans l'Explorateur de Fichiers ? Encore un peu de patience, et vous pourrez peut-être en profiter dans une prochaine mise à jour !

La navigation par onglets dans l’Explorateur de fichiers, c’est l’une des fonctionnalités que j’attends le plus sur Windows 11. Bonne nouvelle : Microsoft travaille sur cette fonctionnalité puisqu’elle a été repérée en février dans une build Insider. Actuellement, la navigation par onglets reste « cachée » mais certains Insiders dans le canal Dev ont réussi à activer cette possibilité en passant par un logiciel dédié. J’en parle plus en détails ici.

Une nouveauté cachée dans la dernière build Insider

Certains Insiders avaient déchanté quelques semaines plus tard puisque cette fonctionnalité avait disparue lors d’une précédente build… mais elle a justement fait son grand retour la semaine dernière avec une petite fonctionnalité supplémentaire, preuve que Microsoft continue à y travailler. En effet, depuis la dernière build, il est possible de réorganiser les onglets par glisser-déposer, de la même façon qu’avec n’importe quel navigateur comme Chrome ou Edge.

Pour rappel, Microsoft avait déjà en quelques sortes testé la navigation par onglets en 2017 en proposant Windows Sets aux Insiders mais son fonctionnement était différent. Sets permettait d’intégrer dans la même fenêtre plusieurs onglets incluant différentes applications. Exemple : on pouvait retrouver un onglet Edge, un autre Word et un autre contenant l’Explorateur. La firme avait préféré annuler cette fonctionnalité car elle n’était pas convaincue de l’expérience utilisateur.

On ne sait donc pas, à ce jour, si Microsoft compte bien proposer cette fonctionnalité à tous les utilisateurs mais pour ma part, je pense qu’elle verra bien le jour. Ici, on parle bien d’une navigation par onglets interne à l’Explorateur de Fichiers, comme le propose l’excellente application « Files ». D’après les retours que j’ai pu lire, la navigation par onglets fonctionne déjà très bien et il ne serait donc pas étonnant de la voir activée par défaut dans une prochaine build Insider… En tout cas, je l’espère, et vous ?