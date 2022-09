Surface Pro 9 : la tablette de Microsoft embarquerait un processeur ARM

Cet automne, Microsoft fêtera les 10 ans de sa gamme Surface. Pour l’occasion, de nouveaux produits devraient être annoncés et l’un d’entre eux pourrait être la Surface Pro 9… avec une variante ARM.

Microsoft a lancé en 2012 sa première Surface Pro. Cet appareil assez révolutionnaire pour l’époque de par son format se voulait nomade et performant grâce à son format PC / tablette et son processeur puissant Intel Core (ou dernièrement un processeur AMD, au choix). Au fil des ans, l’appareil a considérablement évolué et aujourd’hui, nous en sommes déjà à la huitième version.

Parallèlement à cette gamme Surface Pro, la firme a lancé en 2019 la Surface Pro X. Bien que le nom soit semblable, la gamme est différente puisque la tablette intègre uniquement un processeur de type ARM. Si l’on en croit les informations du site Windows Central, un changement de taille arrive avec la Surface Pro 9 qui pourrait, peut-être être dévoilé à l’automne prochain.

La Surface Pro 9 inclurait un processeur ARM

Les gammes Surface Pro et Surface Pro X devraient prochainement fusionner si l’on en croit les dires de Windows Central. En effet, selon la source toujours bien informée, Microsoft lancera deux déclinaisons de la Surface Pro 9. La première serait équipée d’un processeur Intel Core, probablement de 12ème génération. La seconde embarquerait un processeur ARM. On parle du Microsoft SQ3, une version personnalisée du SoC Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3. Aucune variante avec puce AMD ne serait prévue.

Avec ce changement, Microsoft semble prêt à populariser un peu plus les processeurs ARM sur ses PC hybride, mi-tablette, mi-laptop. Rappelons qu’en mai dernier, la firme avait dévoilé le projet Volterra, son premier PC fixe embarquant un processeur ARM. Cependant, il s’git plutôt d’un ordinateur de test que peu d’utilisateurs sauront finalement se procurer. Ici, on parle bien de la gamme grand-public puisqu’il s’agira de la future Surface Pro 9.