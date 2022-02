Les autocollants sur le bureau, une fonctionnalité à venir sur Windows 11

Alors qu’une mise à jour de Windows 11 se profile à l’horizon pour ce mois de février, Microsoft continue à développer d’autres fonctionnalités pour améliorer son système d’exploitation. Parmi celles-ci : des stickers pour l’arrière-plan du bureau… mais pas seulement !

Des autocollants pour le fond d'écran du bureau

Un utilisateur bien connu sur Twitter (Albacore) a découvert plusieurs nouveautés en cours de développement sur Windows 11. Commençons tout d’abord par les stickers de bureau. D’après l’auteur du tweet, il sera possible d’ajouter des autocollants sur l’arrière-plan du bureau. Voyez plutôt la capture d'écran qu'il a partagée.

On ne sait pas encore exactement comment tout cela fonctionne, mais il semblerait bien que ces stickers n’aient rien à voir avec les gadgets de bureau que l’on pouvait notamment retrouver sur Windows Vista ou Windows 7 (et qui ont finalement été abandonnées pour des raisons de sécurité). Ce que l’on suppose, c’est que ces stickers resteraient en place même lorsque vous changez le fond d’écran du bureau et qu'ils resteraient statiques.

D’après l’auteur du tweet, cette nouvelle fonctionnalité arriverait avec l’application « Sticker Editor » qui permettrait d’éditer ces autocollants très facilement. Avec les informations dont nous disposons actuellement, on se demande quelle sera la réelle utilité de cette nouveauté.

D'autres fonctionnalités à venir

En plus de ces stickers, Microsoft envisage également d’autres modifications notamment dans les Paramètres de Windows 11. Une nouvelle fonctionnalité baptisée « Sustainability » a été découverte et permet de diminuer la consommation électrique de son PC grâce à des recommandations et de nouvelles options d’économie d’énergie.

L’assistant de concentration ainsi que le centre de notifications devraient également recevoir quelques améliorations pour une meilleure ergonomie et plus de personnalisation. L’assistant de concentration deviendrait ainsi « intelligent » et pourrait s’activer automatiquement quand un rendez-vous est planifié sur Outlook.



Toutes ces nouveautés n’ont pas encore été annoncées par Microsoft. Il n’est donc pas certain qu’elles fassent partie de Windows 11 dans le futur puisque comme la firme l’a annoncé dans son dernier billet Insider : les nouveautés du canal de développement peuvent ne pas voir le jour dans une version finale. Cependant, gardons un œil sur ces fonctionnalités en espérant pouvoir les découvrir dans une prochaine version du système !