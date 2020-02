Emperion annonce le Nebulus, le premier smartphone sous Windows 10 ARM

S’il y a bien une nouvelle que l’on n’attendait pas, c’est celle-là. Un constructeur britannique a annoncé l’arrivée de son smartphone sous Windows 10 ARM… qui prendrait en charge les applications Android sans émulateur.



Microsoft travaille en ce moment sur le Surface Duo, un smartphone pliable sous Android. Cependant, cela n’est pas du goût de certains qui attendaient le retour de Microsoft dans le monde du smartphone… avec Windows. Bonne nouvelle pour les fans inconditionnels des « Windows Phone » : une société britannique baptisée Emperion a annoncé l’arrivée d’un smartphone sous Windows 10 ARM. Celui-ci se nommera Nebulus et d’après le constructeur, il serait même capable de faire tourner les applications Android. Si vous voulez rêver un peu, voici les quelques informations sur ce téléphone grapillées par nos confrères américains de Windows Central en commençant par le tweet officiel :

L’Emperion Nebulus embarque Windows 10 (ARM) mais avec sa propre interface développée par le constructeur britannique afin de rendre le système utilisable sur un petit écran. Au niveau des caractéristiques techniques, nous savons uniquement qu’il sera doté d’un processeur Snapdragon 845 overclocké, d’un port USB-C qui permettra également de connecter un écran externe, et d’un port pour carte microSD. D’après Emperion, « Microsoft aurait été d’une grande aide pour assembler le téléphone ». Emperion a également expliqué que son smartphone sera capable d’exécuter des applications Android à partir de Windows, et ce, sans émulateur ou sans requérir un basculement d’un système d’exploitation à l’autre.

Je dois tout de même vous avouer que j’émets quelques réserves sur ce projet tant il me paraît surréaliste. Premièrement, même s’il y a bien eu le projet Astoria dans le passé, il a été abandonné par Microsoft. Ensuite, Windows 10 ARM n’intègre pas nativement de couche téléphonie. Enfin, les seules informations que nous avons sont issues d’un tweet, et d’un petit échange entre Windows Central et Emperion. Aucun communiqué de presse n’a été publié et Microsoft n'a effectué de son côté aucune déclaration à ce sujet. Alors, ce smartphone est-il réaliste ou est-ce un simple buzz, selon vous ? Ce produit vous parait-il intéressant s'il voyait bien le jour ?