Windows 10X : il ne faudra que 90 secondes pour installer une mise à jour

Lors de son événement destiné aux développeurs hier, Microsoft a partagé quelques informations sur Windows 10X, notamment la façon dont fonctionneront les applications sur ce nouveau système d’exploitation. Nous en apprenons désormais plus sur Windows Update, qui permettra au système de se mettre à jour bien plus rapidement qu’avec Windows 10.



Sur les machines peu puissantes, mettre à jour Windows 10 vers une nouvelle version peut constituer un véritable calvaire, rendant parfois son PC indisponible pendant plusieurs dizaines de minutes. Certes, Microsoft a progressé sur ce point et les mises à jour sont déjà bien plus optimisées qu’à la sortie de Windows 10. Cependant, c’est encore loin d’être parfait, et Microsoft fera beaucoup mieux sur Windows 10X. Comme l’a confirmé la firme, le processus d’installation des mises à jour sur Windows 10X nécessitera seulement 90 secondes.

Si cela est possible, c’est grâce à un fonctionnement radicalement différent de Windows 10X par rapport à Windows 10. En effet, le nouveau système d’exploitation sépare complètement les fichiers système des fichiers personnels et les applications installées par l’utilisateur tournent dans des environnements isolés que l’on appelle « conteneurs ». De ce fait, n’importe quelle mise à jour, même de fonctionnalité, pourra être installée en arrière-plan dans une sorte de seconde partition invisible pendant que l’appareil sera en fonction. Il ne suffira alors que de redémarrer son PC pour qu’il bascule sur cette nouvelle partition système mise à jour, vous permettant de profiter immédiatement des nouvelles fonctionnalités.

Ce système peut paraître révolutionnaire, et pourtant il n’est pas nouveau puisqu’il est déjà employé par la concurrence et notamment Android ou Chrome OS. Pour Windows 10 en revanche, je vois mal techniquement comment cela serait possible puisque de nombreuses applications interagissent avec les fichiers système.