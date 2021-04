Microsoft rachète Nuance Communications pour 19,7 milliards de dollars

Décidément, les sommes investies par les multinationales comme Microsoft sont complètement faramineuses. Après le rachat de LinkedIn en 2016 pour la bagatelle de 26,2 milliards de dollars, la firme s’offre la seconde plus grosse acquisition de son histoire. Il ne s’agit pas d’un studio de jeu, mais de Nuance Communication, un spécialiste des logiciels de reconnaissance vocale. Pourquoi un tel investissement de la part du géant américain ?

Au vu des bénéfices toujours plus colossaux enregistrés par Microsoft, il n’est pas étonnant de voir la firme s’offrir différentes entreprises afin d’être encore plus présente dans certains secteurs. On avait cru il y a quelques mois au rachat de TikTok ou de Bloomberg, c’est finalement Nuance Communications que vient de s’offrir Microsoft. Les deux firmes étaient déjà partenaires depuis de nombreuses années mais la firme de Redmond a finalement décidé de s’offrir ce spécialiste de la reconnaissance vocale pour 19,7 milliards de dollars.

Basé à Burlington aux Etats-Unis, Nuance Communications compte pas moins de 6000 employés. La firme est bien connue pour son logiciel de reconnaissance vocale Dragon, et a notamment contribuée à développer l’assistant vocal Siri d’Apple. La firme est également bien établie dans le secteur de la santé grâce à ses solutions basées sur l’Intelligence Artificielle. C’est probablement ce point qui intéresse le plus Microsoft puisque la firme développe notamment Microsoft Cloud for Healthcare depuis l’année dernière. L’acquisition de Nuance Communications pourra incontestablement lui permettre de se développer plus rapidement dans ce secteur. Plus de 77% des hôpitaux américains utilisent notamment des solutions développées par Nuance.

Voilà ce qu’a indiqué Satya Nadella, le PDG de Microsoft dans son communiqué concernant le rachat de Nuance Communications :



« L'acquisition de Nuance par Microsoft s'appuie sur le partenariat existant fructueux entre les entreprises qui a été annoncé en 2019. En augmentant le cloud Microsoft pour la santé avec les solutions Nuance, ainsi qu'en bénéficiant de l'expertise de Nuance et des relations avec les fournisseurs de systèmes de DSE, Microsoft sera mieux en mesure de responsabiliser les prestataires de soins de santé grâce à la puissance de l'intelligence clinique ambiante et d'autres services cloud Microsoft. L'acquisition doublera le marché adressable total de Microsoft (TAM) dans l'espace des fournisseurs de soins de santé, portant le TAM de la société dans le secteur de la santé à près de 500 milliards de dollars. Nuance et Microsoft approfondiront leurs engagements existants envers l'écosystème étendu de partenaires, ainsi que les normes les plus élevées en matière de confidentialité, de sécurité et de conformité des données. »