Faites-vous partie des 3,6% d’utilisateurs non protégés sur Windows 10 ?

Microsoft a déployé en mai dernier la version 2004 de Windows 10. Cette mise à jour de fonctionnalité majeure a apporté de nombreuses nouveautés au système. Selon AdDuplex, elle a déjà été adoptée par plus d’un tiers des utilisateurs de Windows 10.

La régie de publicité AdDuplex a publié de nouvelles statistiques au sujet de Windows 10. On apprend ainsi que 33,7% des utilisateurs ont, selon elle, déjà basculé vers la dernière version du système d’exploitation, à savoir la 2004. Actuellement, la disponibilité de cette nouvelle version est simplement suggérée sur Windows Update. L’utilisateur a donc le choix de l’installer manuellement, mais le système ne décidera pas (pour l’instant) de forcer l’installation de cette mise à jour automatiquement. L’adoption de la version 2004 semble donc assez conséquente d’autant plus qu’elle n’est disponible que depuis quatre mois.

Des utilisateurs mieux protégés

Comme on peut le voir dans ce donut, la majorité des PC embarque la version 1909 de Windows 10 datant de novembre 2019 (34,5%). La version 2004 prend la seconde marche avec 33,7% d'adoption. Un peu derrière, la version 1903 datant d’avril 2019 est encore utilisée par plus du quart des utilisateurs (25,7%). Ces trois versions sont toujours supportées par Microsoft, tout comme la version 1809 et les builds destinées pour les Insiders.

On peut donc en déduire que seuls 3,6% des utilisateurs devraient impérativement mettre à jour leur PC vers une version plus récente de Windows 10. Ce score s’améliore puisqu’en mai dernier, plus de 7% des utilisateurs n’étaient plus protégés. Les PC qui exécutent une version inférieure à la 1809 ne reçoivent plus de mises à jour de sécurité mensuelles. Ils courent donc un risque plus important bien qu’avec un bon antivirus, celui-ci est déjà plus limité.

Pour rappel, la prochaine « grosse » mise à jour de Windows 10 aura lieu, en principe, le mois prochain. Baptisée 20H2, elle intègrera quelques améliorations visuelles mineures mais surtout un lot important de correctifs. Les utilisateurs ayant opté pour le programme Insider peuvent tester les préversions de cette prochaine mise à jour.