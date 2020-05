Windows Terminal : vous pouvez télécharger la première version stable

Microsoft avait annoncé lors de sa conférence des développeurs en 2019 l’arrivée de Windows Terminal. Après des mois de développement et de peaufinage, la première version stable est disponible dès aujourd’hui.



La BUILD 2020 bat actuellement son plein et Microsoft continue ses annonces. Après Project Reunion qui vise à unifier le développement des applications UWP et Win32, place maintenant à Windows Terminal. Il y a un an, Microsoft annonçait l’arrivée d’un nouvel outil visant à unifier différents environnements tels que l’invite de commande Windows, PowerShell ou encore le sous-système Windows pour Linux (WSL). Après une disponibilité en version Beta en juin 2019 et deux évolutions majeures, Windows Terminal est désormais disponible dans sa première version stable, à savoir la version 1.0. Si vous êtes développeur, vous pouvez donc télécharger l'outil dès maintenant.

WSL2 et le gestionnaire de packages Windows

En plus de la sortie de ce nouvel outil en version finale, la firme a également annoncé d’autres nouveautés pour les développeurs :