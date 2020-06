Apple ressuscite les Live Tile de Windows Phone avec iOS 14

En plus des processeurs ARM pour Mac et de la nouvelle version de macOS, Apple a également dévoilé lors de sa WWDC 2020 des nouveautés liées à iOS. Ainsi, la firme à la pomme a annoncé iOS 14 qui sera disponible plus tard cette année pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPod Touch. Vous êtes un ancien utilisateur de Windows Phone et avez switché vers iPhone ? Vous allez être ravi !

Il y a tout juste 10 ans, Microsoft dévoilait Windows Phone, sa réponse à iOS et Android. Le principal élément différenciant le système de Microsoft de la concurrence était l’interface de l’écran d’accueil, centrée autour des tuiles dynamiques. Baptisées « Live Tiles » en anglais, ces vignettes dynamiques offraient à l’utilisateur la possibilité de voir d’un simple coup d’œil différentes informations sans même devoir ouvrir l’application : le prochain rendez-vous, la météo pour les jours à venir, le crédit restant sur sa carte prépayée. Ces tuiles étaient alignées sous forme de grille, pouvaient être redimensionnées de différentes façons et se « retournaient » pour afficher ces informations enrichies.



SI vous êtes un ancien utilisateur de Windows Phone, vous retrouvez une expérience à peu près similaire aux tuiles dynamiques sur Android grâce aux widgets. Même si leur conception est différente, ces widgets font partie intégrante du système depuis plus d’une décennie et affichent également des informations dynamiques sans même devoir ouvrir l’application. Du côté de l’iPhone, aucune expérience similaire n’était jusqu’à présent offerte, et beaucoup d’utilisateurs attendaient impatiemment qu’Apple saute le pas. Les widgets dynamiques ont été annoncés par Apple lors de la conférence WWDC 2020 de ce mardi.



Un mix entre les Live Tile de Windows Phone, et les widgets d'Android sur iOS 14 ?

Depuis le lancement du premier iPhone en 2007, Apple a finalement peu modifié son écran d’accueil qui affichait principalement des icônes statiques. Ce manque d’innovation a d’ailleurs été décrié par de nombreux utilisateurs. Pour dire, un concept datant de l’époque d’iOS 8 avant même vu le jour, montant un écran d’accueil enrichi de fonctionnalités dynamiques. Avec iOS 14, Apple va finalement écouter ses utilisateurs et reprendre le concept des widgets. En tant qu’ancien utilisateur de Windows Phone, celui-ci ne laisse pas indifférent, dans le sens où il mélange quelque peu le système offert par les widgets d’Android et les fameuses Live Tiles de Windows Phone. Voyez plutôt !

iOS 14 et ses widgets dynamiques

Ces nouveaux widgets pour iOS seront disponibles via une nouvelle « galerie de widgets ». Une fois ajoutés à l’écran d’accueil, il sera possible de les positionner où l’on veut sur la grille, juste à côté des icônes statiques des applications. Ces widgets peuvent également être redimensionnés et être déplacés hors de la vue. Avec ces widgets, il sera par exemple possible de voir les dernières photos capturées par le téléphone directement sur l’écran d’accueil, suivre le cours de la bourse d’Apple ou encore afficher le titre de la musique en cours de lecture.

Alors, que pensez-vous du nouvel écran d'accueil de l'iPhone qui débarquera d'ici la fin de l'année avec iOS 14 ? Ces widgets ne vous rendent-ils pas trop nostalgiques de Windows Phone si vous êtes un ancien utilisateur ?