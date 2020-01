Bon plan : de 20 à 40% de réduction sur les Surface Pro X et Laptop 2

Au cours des semaines précédentes, nous avions pu découvrir de belles promos sur le Microsoft Store pour les Surface Pro 7 et Laptop 3. Microsoft lance cette fois-ci une offre flash qui ne dure que quelques jours pour deux de ses produits. Le prix de la Surface Pro X baisse de 20% jusqu’au 2 février alors que le Surface Laptop 2 profite d’une réduction de 40% (derniers stocks).

20% de réduction sur la Surface Pro X

La Surface Pro X, dont vous pouvez découvrir le test ici, profite de sa première grosse réduction depuis sa sortie en novembre dernier. A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 2 février inclus, le tarif diminue de 20%, peu importe la configuration choisie. Si vous optez pour la version avec 256 Go de stockage SSD et 8Go de RAM, le prix passera ainsi de 1469€ à 1224€, soit 244€ de moins. Le montant de la réduction peut monter jusqu’à 400€ pour la version la plus haut de gamme.







40% de réduction sur le Surface Laptop 2

Avec l’arrivée de la nouvelle génération de son PC portable, Microsoft liquide ses derniers stocks de Surface Laptop 2. La firme propose ainsi 40% de réduction pour la version avec Intel Core i5, 8Go de RAM et 256 Go de stockage. Inutile de vous dire qu’avec une telle offre, l’appareil risque de disparaître très rapidement du Microsoft Store.





30% de réduction sur ce pack Surface Pro 7

En plus de ces deux offres flash, le pack avec l’excellente Surface Pro 7 est toujours disponible à l’heure où j’écris ces lignes. Il est affiché sur le Microsoft Store au prix de 1199€ à la place de 1617,99€. Pour rappel, il intègre : une Surface Pro 7 (Intel Core i5, 256 Go de stockage SSD et 8Go de RAM), le clavier Type Cover et un abonnement d’un an à Office 365 Famille. Si vous disposez déjà d’un abonnement actif à Office 365, celui-ci sera prolongé de 12 mois si vous optez pour ce pack.