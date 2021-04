Edge dépasse Firefox et devient le second navigateur le plus utilisé sur Windows

Lorsque Microsoft avait annoncé vouloir baser son navigateur Edge sur Chromium, la firme n’avait pas fait l’unanimité auprès des utilisateurs. Aujourd’hui, les chiffres semblent leur donner raison puisque le nouveau navigateur gagne clairement en popularité. En moins d’un an, il a ainsi dépassé Firefox, devenant le second navigateur le plus utilisé sur PC Windows.

L’année dernière, un rapport de NetMarketShare indiquait déjà que Microsoft Edge était devenu le second navigateur le plus populaire sur Windows. Aujourd’hui, c’est au tour de StatCounter de confirmer ces résultats puisque selon le bureau d’analyse, Edge occuperait 8.03% du marché des PC, contre 7,95% pour Mozilla Firefox. Loin devant, on retrouve Google Chrome qui détient presque 67,14% du marché. A la seconde place, en intégrant les ordinateurs sous Mac OS, Safari prend 10,11% du marché des navigateurs PC.

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, c’est finalement Firefox qui souffre le plus du gain de popularité de Microsoft Edge. En effet, sur une période de 12 mois, Chrome a perdu moins d’un pourcent de part de marché alors que Firefox a quant à lui cédé plus de 2%. Dans les mois à venir, beaucoup s’attendent à ce qu’Edge continue à grimper en parts de marché.

En effet, Microsoft continue à déployer une mise à jour supprimant Edge Legacy au profil du nouvel Edge basé sur Chromium. Après son installation, les internautes découvrent automatiquement le nouvel Edge et sont invités à l’utiliser par défaut. De plus, le navigateur est largement apprécié par les utilisateurs qui s’y essayent et n'hésitent pas à parler en bien de ce dernier (ça change d'Internet Explorer ^^). Et vous, êtes-vous convaincu par le nouvel Edge ?