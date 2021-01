Microsoft Edge 88 : des nouveautés importantes à venir

Le nouveau navigateur de Microsoft basé sur le moteur Open Source Chromium a bien évolué depuis ses débuts. Cela étant, la concurrence est rude et continue d'innover. Mais aujourd'hui, l'équipe Microsoft Edge dévoile des nouveautés qui vont bientôt arriver sur le navigateur.

La synchronisation totale arrive !

Jusque-là, la synchronisation du navigateur via son compte Microsoft n'était pas totale. Avec la version 88, cela va changer. La synchronisation des favoris, des paramètres, des mots de passe, des extensions et des collections étaient déjà disponibles pour tous. Il manquait encore l'activation de l'historique et des onglets ouverts, c'est chose faite avec cette nouvelle version. Il était temps, surtout avec une concurrence comme Firefox ou même Chrome qui dispose de cette fonctionnalité depuis bien longtemps !

La recherche via la barre latérale revient

Cette nouvelle version récupère aussi des fonctionnalités uniques que possédait Microsoft Edge Leagacy. Ainsi, la recherche via la barre latérale fait son grand retour. En sélectionnant un mot et en effectuant un clic droit, il est maintenant possible de rechercher le mot sur Internet via la barre latérale en plus de la fonction de recherche standard. Malheureusement, la recherche via la barre latérale est cantonnée à Bing contrairement à la deuxième fonction qui, elle, se fixe sur le moteur de recherche par défaut.

De nouvelles icônes et l'arrivée des thèmes

Microsoft revoit aussi l'interface de son navigateur avec de nouvelles icônes. Toutes les icônes du navigateur sont maintenant plus rondes et douces en apparence.

Mais une fonctionnalité attendue depuis un moment par les utilisateurs fait maintenant son arrivée : les thèmes ! Il est maintenant possible de configurer un thème téléchargé depuis le Microsoft Edge Store ou même du Chrome Web Store. Voici la vidéo de présentation de cette nouvelle possibilité de personnalisation.



Une sécurité accrue et une meilleure gestion des onglets ouverts

Un peu de sécurité maintenant : Microsoft Edge vous préviendra maintenant si vos informations de connexion à un compte sont compromises. De plus lors de la création d'un compte, le nouveau gestionnaire de mot de passe vous suggérera un mot de passe sécurisé.

Cette version intègre aussi une nouvelle interface pour la gestion des Cookies utilisés pendant la navigation. Il maintenant aussi possible de choisir son fournisseur DNS.

Enfin, nouveauté intéressante pour les PC moins performants et les utilisateurs avec des dizaines d'onglets ouverts simultanément : une gestion des onglets ouverts en mettant en veille les onglets inutilisés pour économiser les performances et l'autonomie de l'appareil. Cette fonctionnalité est encore en cours de déploiement. Alors, que pensez-vous des nouveautés de Microsoft Edge ?