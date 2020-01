L'application WhatsApp ne fonctionne plus dès aujourd'hui sur les Lumia

La célèbre application WhatsApp n’est plus sur Windows 10 Mobile. En effet, depuis ce mardi 14 janvier, elle n’est officiellement plus supportée et n'est donc plus fonctionnelle.

S’il y a bien une application qui retenait les quelques utilisateurs encore actifs d'un Lumia ou autres smartphone sous sur Windows 10 Mobile, c’est bien WhatsApp. Si vous en faites partie, il faudra malheureusement vous en passer puisqu’elle n’est officiellement plus supportée par le réseau social. A l’heure où j’écris ces lignes, vous ne devriez plus pouvoir l’utiliser sur votre Windows Phone dès aujourd’hui.

L’arrêt du support de l’application Windows 10 Mobile n’est pas une surprise puisque Facebook, qui possède l’application de messagerie, avait déjà prévenu les utilisateurs en mai 2019. La fin de la prise en charge était d’ailleurs établie initialement au 31 décembre 2019, mais l’éditeur avait finalement repoussé ce délai au 14 janvier 2020, probablement pour s’accorder avec la dernière mise à jour de Windows 10 Mobile disponible depuis cette nuit.

Si vous tenez à utiliser WhatsApp sur l’écosystème Windows, une application Windows 10 est bel et bien disponible. Cependant, vous devez la synchroniser avec un appareil Android ou iOS pour pouvoir l’utiliser. De nombreuses rumeurs avaient vu le jour ces derniers mois quant à l’arrivée d’une véritable application pour Windows 10. Cependant, rien de concret n’a été dévoilé pour l’instant. Patience, patience…