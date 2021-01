Le Surface Duo 2 aura-t-il un écran pliable ? Un nouveau brevet a été découvert

Alors que le Surface Duo n’est pas encore disponible chez nous, je vais déjà vous parler du Surface Duo de prochaine génération. En effet, un brevet fraîchement découvert laisse apparaître un appareil pliable légèrement différent puisqu’il n’embarque pas deux écrans distincts, mais un seul écran pliable. Faut-il donc penser que le Surface Duo 2 embarquera cette technologie ?

Le Surface Duo de première génération, disponible depuis septembre dernier Outre-Atlantique comporte deux écrans distincts, articulés autour d’une charnière pliable. Cela en avait surpris plus d’un lors de son annonce un an plus tôt puisque certains concurrents comme Samsung avec le Galaxy Fold ont opté pour un seul écran pliable en son centre. Si Microsoft a fait ce choix, c’est probablement pour éviter un problème majeur que pouvait présenter ce type d’écran. En effet, à force de fermer l’appareil, une fragilité pouvait apparaître au niveau de la courbure, décollant notamment la dalle tactile.



Cette technologie est-elle à jeter à la poubelle ? Certainement pas ! La recherche continue et on imagine que d’ici peu, ce type de problème ne sera plus que de l’histoire ancienne. D’ailleurs, un brevet, déposé par Microsoft à la fin de l’année 2017, a été publié il y a quelques jours par l’USPTO. On peut y découvrir une technologie d’affichage flexible qui permet de réduire la tension au niveau de la courbure de l’écran. Preuve que Microsoft travaille donc sur ce point qui semble particulièrement problématique pour les constructeurs.

Avec ce nouveau brevet, faut-il en conclure que le Surface Duo 2 intègrera forcément un écran pliable ? Probablement pas. D’après les rumeurs, la seconde génération de Surface Duo devrait encore conserver deux écrans distincts. Mais alors, quelles pourraient être les nouveautés de ce nouvel appareil ? On parle pour l’instant d’une amélioration des performances grâce à l’arrivée d’un nouveau processeur, un meilleur appareil photo ainsi que d’autres améliorations mineures. Le Surface Duo 2 pourrait être annoncé à l’automne 2021, d’après certaines sources. Cette information est bien entendu à prendre avec des pincettes…

En attendant, rappelons que le Surface Duo de première génération n'est pas encore disponible chez nous. Cependant, comme l’a confirmé Microsoft, l'appareil devrait sortir en Europe d’ici peu. La firme compte en effet lancer son smartphone pliable sous Android « début 2021 » dans de nouvelles régions dont la France. Certaines sources parlent d’ailleurs d’une annonce probable à la mi-janvier. Voilà qui réjouira probablement tous ceux qui souhaitaient commander l’appareil sans se lancer dans une procédure d’importation parfois complexe et surtout chère depuis les Etats-Unis.