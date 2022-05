Microsoft Edge surpasse Safari et dépasse 10% du marché des navigateurs PC

Sept ans après l’arrivée de Microsoft Edge, Microsoft commence enfin à prendre sa place dans le marché des navigateurs Web. Edge vient enfin de passer la barre symbolique des deux chiffres en ce mois d’avril avec 10% de part de marché sur PC, si l’on en croit StatCounter.

Edge en a parcouru du chemin depuis son lancement en 2015. Le navigateur de Microsoft n’a même plus rien à voir avec sa version originale puisque Microsoft a fait table rase en sortant un nouvel Edge en 2019. Celui-ci n’est plus basé sur le moteur interne EdgeHTML mais utilise désormais Chromium, le même moteur de rendu que le célèbre Google Chrome. Grâce à ce changement, c’en est fini des problèmes de compatibilité avec certains sites Web et Microsoft peut désormais enfin sortir des mises à jour régulières ce qui permet au navigateur d’évoluer très rapidement.

Ces deux avantages semblent faire mouche puisque le nouvel Edge vient de passer la barre symbolique des deux chiffres. Comme l’a partagé StatCounter, Edge occupe très exactement 10.07% en termes de part de marché. Certes, on est encore très loin de Google Chrome qui, à lui seul, est utilisé par plus de 66.58% des utilisateurs dans le monde. Cependant, ce changement permet à Edge de prendre la seconde marche du podium en passant devant Apple Safari et ses 9.62% de PDM. Mozilla Firefox quant à lui recense 7.87% d’utilisateurs et Opéra continue sa descente aux enfers avec seulement 2.44% de parts de marché.

Sur smartphone en revanche, le tableau est bien différent. Même si le navigateur Edge est présent sur Android et iOS, il ne fait même pas partie du classement de StatCounter et totalise donc une part infime d’utilisateurs. Eh oui, difficile pour Microsoft de s’imposer sur ce terrain sans système d’exploitation mobile. Chrome sur Android et Safari sur iOS occupent à eux deux pratiquement 88% du marché des navigateurs sur mobile.