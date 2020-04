Microsoft Editor : l'extension est disponible pour Edge et Google Chrome

Nous en parlions plus tôt cette semaine : Office 365 devient Microsoft 365. Les particuliers vont donc pouvoir profiter de fonctionnalités précédemment exclusives aux entreprises, dont Microsoft Editor. Celui-ci vient de débarquer en tant qu’extension pour Microsoft Edge et Google Chrome.

Microsoft 365 débarque pour le grand public et va offrir des fonctionnalités supplémentaires aux abonnés à Office 365, pour un tarif inchangé. Parmi celles-ci : Microsoft Editor. Il ne s’agit pas d’un autre logiciel de l’ex-suite Office comme Word, mais d’une fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle qui vous aidera à écrire mieux. Microsoft Editor va bien plus loin que de simples vérifications grammaticales ou orthographiques puisque cet outil vous suggèrera de mieux diversifier votre vocabulaire et améliorer votre style d’écriture.

L'extension est disponible pour Edge et Chrome

Microsoft Editor va s’intégrer à différents endroits dont les applications Office dans les prochaines semaines, mais également dans les navigateurs afin de mieux écrire sur le Web. Si vous avez envie de tester cet outil sur Edge ou Chrome, l’extension est à présent disponible. Il vous suffit de cliquer ci-dessous pour la télécharger :

Une fois l’extension installée, une icône s’affichera à droite de la barre d’adresse, et il vous suffira d’introduire votre compte Microsoft pour commencer à l’utiliser. A chaque fois que vous utiliserez un formulaire de texte sur le Web, l’extension s’activera pour vous aider dans vos rédactions. Certaines fonctionnalités comme l’analyse avancée ne sont disponibles que pour les abonnés à Office 365. Cependant, n’importe qui pourra profiter des corrections orthographiques et grammaticales sans devoir utiliser de compte payant. Inutile de vous dire que je ne tolèrerai plus aucune faute dans les commentaires de MonWindows à compter d’aujourd’hui ! :-)