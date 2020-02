Microsoft prévoit d'ajouter de nombreuses fonctionnalités à son navigateur Edge

Le nouveau navigateur Edge est officiellement disponible en version finale depuis le mois dernier, mais ce n’est pas pour autant que son développement s’arrête. Microsoft compte bien lui greffer des fonctionnalités dans le futur, et a justement partagé la feuille de route de son navigateur pour les semaines à venir.

Sur l’un de ses forums techniques, un ingénieur en charge du développement du nouvel Edge a partagé les fonctionnalités à venir pour le navigateur. Parmi les nouveautés prévues pour ce mois de février, on peut noter la synchronisation entre les appareils des extensions dont peuvent déjà profiter certains Insiders avec la version 82.0.424.0. On ne sait pas encore si cette synchronisation sera réservée aux extensions disponibles depuis le Microsoft Store, ou si celles issues de sources non officielles seront également prises en charge.

Voici la liste complète des nouveautés à venir (et confirmées). La firme a également partagé sur cette page les fonctionnalités encore en cours de discussions, et celles non prévues comme par exemple la connexion avec un compte Google sur Edge.

Fonction Délai prévu Edge ne trouve pas les appareils pour diffuser des médias 2 semaines Rendre Edge disponible sur Linux 3 semaines Prise en charge de la lecture à voix haute des fichiers PDF 3 semaines Fournir une option pour conserver des cookies spécifiques lorsque vous choisissez d'effacer les données de navigation à la fermeture 13 semaines Activer la synchronisation de l'historique de navigation entre les appareils 14 semaines Activer la synchronisation des extensions de navigateur installées entre les appareils 14 semaines Fournir une option pour ajouter un bouton de partage à la barre d'outils 15 semaines Ajoutez la possibilité d'encrer sur les pages Web 15 semaines Le défilement à deux doigts du pavé tactile déclenche parfois un clic droit à la place 23 semaines Fournir différentes options pour trier les favoris 25 semaines Thèmes de support du Chrome Web Store 25 semaines Fournir une option pour empêcher la lecture automatique de la vidéo et de l'audio lorsque vous ouvrez un site Web 25 semaines Option pour définir une photo personnalisée comme photo d'arrière-plan de la page Nouvel onglet 25 semaines Besoin d'une meilleure gestion des liens lorsqu'il existe plusieurs profils 25 semaines

Microsoft a également prévu d’apporter des améliorations de qualité à son navigateur suite au retour des utilisateurs :



Apporter plus d'extensions au magasin d'extensions

L'ouverture d'un nouvel onglet est trop lente

Edge doit utiliser moins de mémoire qu'il ne le fait

Edge doit utiliser moins de CPU qu'il ne le fait

Le défilement devrait être plus fluide pour les pages Web

Le défilement devrait être plus fluide pour les fichiers PDF

Voilà des nouvelles bienvenues et très encourageantes sur le nouveau navigateur de Microsoft. Je sais que beaucoup d'entre vous commencent à basculer vers celui-ci. De mon côté, je pense bientôt sauter le pas. Et vous ? Êtes-vous satisfait du nouvel Edge ?