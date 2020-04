Windows 10X : une nouvelle confirmation de sa sortie sur tablette et PC ?

Windows 10X est-il destiné à sortir sur les PC et tablettes classiques ? Après les informations de Mary Jo Foley, place à une nouvelle découverte de Gustave Monce qui confirme une nouvelle fois cette thèse.

Annoncé avec le Surface Neo l’an dernier, Windows 10X n’est pas prévu de sitôt. En effet, on apprenait il y a peu que le nouveau système d’exploitation de Microsoft ne verrait pas le jour avant 2021 alors qu’il devait, en principe, sortir cet automne. La raison ? Un supposé revirement stratégique de Microsoft qui voudrait finalement sortir Windows 10X sur les PC et tablettes classiques en premier lieu, alors que le système était avant tout prévu sur les appareils à double écrans. Même si pour l’instant, le principal intéressé n’a pas confirmé ces rumeurs, c’est désormais autour de Gustave Monce d’alimenter le moulin…

Un appareil à écran unique dans l'émulateur de Windows 10X

En février dernier, Microsoft a publié un émulateur pour Windows 10X afin que les développeurs puissent s’entraîner à optimiser leurs applications pour les appareils à double écran. Gustave Monce, bien connu pour avoir porté Windows 10 ARM sur les Lumia, a découvert que l’émulateur comprenait désormais deux appareils avec écran unique. Le développeur indique que l’un serait doté d’un petit écran, alors que l’autre serait bien plus grand.

Microsoft Emulator (used for 10X at the moment) supports a larger device, much bigger but also single screen. This might come out soon I guess? pic.twitter.com/cprO5WNit9

— Gustave Monce (@gus33000) April 28, 2020

Certains pensent que Windows 10X pourrait prochainement équiper le Surface Hub 2, un appareil XXL destiné aux professionnels, d'où la raison de ce grand écran dans l'émulateur. D'autres pensent par contre que Microsoft pourrait choisir d'équiper la Surface Go de Windows 10X dans le futur. Bref, pour l’instant, l’avenir de Windows 10X reste flou et ces informations restent à prendre avec des pincettes jusqu'à une possible déclaration officielle.

On imagine que la BUILD 2020 qui se tiendra dans les prochains jours en édition numérique devrait permettre d’en apprendre plus. Nous sommes en tout cas nombreux à penser qu’à très long terme, Windows 10X pourrait finir par remplacer Windows 10 pour les particuliers, mais pas en tant que mise à jour. Je vous propose de vous rendre dans cet article si vous voulez alimenter le débat.