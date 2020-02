Fuite : le Surface Duo serait-il doté d'un seul capteur photo ?

A quelques mois de sa sortie, de nombreuses caractéristiques du Surface Duo sont encore complètement inconnues, notamment en ce qui concerne son capteur photo. Une photo « volée » vient d’être partagée sur la toile et pourrait bien nous livrer quelques détails sur son fonctionnement.

Microsoft a dévoilé à la surprise générale son Surface Duo sous Android lors de sa conférence d’octobre dernier. Le smartphone à double écran n’est pas encore disponible à la vente et pour cause : il s’agissait d’un prototype. Microsoft s’est donné un an à compter de son annonce pour finaliser son appareil et compte ainsi le commercialiser dès cet automne 2020.

Si la firme a choisi d’annoncer si longtemps à l’avance le Surface Duo, c’est probablement pour peaufiner l’appareil tant sur le plan logiciel que sur le plan matériel (et également éviter de se faire voler la vedette à cause d’une fuite non contrôlée). Côté logiciel, la dernière version de Microsoft Launcher pour Android commence à intégrer des interactions propres aux appareils pliables. De plus, la firme a dévoilé un SDK que les développeurs peuvent intégrer dans leurs applications pour gérer ces nouvelles possibilités. Côté matériel, la firme avait clairement indiqué que l’appareil était encore amené à évoluer durant cette période. Parmi les inconnues : l’appareil photo, et c’est justement ce qui nous intéresse aujourd’hui.



Un Surface Duo dans la nature

Un utilisateur sur Twitter a repéré (par hasard ?) un utilisateur muni du Surface Duo dans le SkyTrain de Vancouver au Canada. Cela n’est pas exceptionnel, puisque l’appareil est probablement en phase de test auprès de certains Microsoftees afin qu’ils puissent partager, en interne, leur expérience d’utilisation et ainsi tendre vers un produit final parfait, ou presque. Quoiqu’il en soit, l’appareil a pu être pris en photo et un petit détail n’a pas échappé aux yeux affûtés de son photographe : son capteur photo.

Hey, not sure if interesting, but I just saw a guy in Vancouver's SkyTrain playing around with Surface Duo. Got photos and videos. pic.twitter.com/TsRQYdD1pz

— Israel Rodriguez (@yzraeu) February 7, 2020

Regardez bien, au dessus de l’écran de droite, vous ne voyez pas deux « ouvertures » ? Eh bien oui, il semble que l’appareil soit doté d’un flash, ce qui n’était pas le cas sur la version présentée lors de la conférence d’octobre. Ce petit détail peut nous en révéler un autre : si un flash est présent à « l’avant » de l’appareil, alors il y a peu de chances que le Surface Duo soit doté de deux appareils photo. Oui, il y a bien des smartphones qui intègrent un flash frontal, mais puisqu’il est possible de retourner l’écran du Surface Duo, lui intégrer deux appareils photo ne serait finalement pas très utile.

Microsoft tient en tout cas à nous rassurer : le Surface Duo devrait intégrer un excellent capteur photo. C'est Panos Panay lui-même qui le dit ! :-)