Microsoft tranche : un double espace après une phrase est une faute sur Word

Un double espace après une phrase est-il considéré comme une faute d’orthographe ? Vous ne le saviez peut-être pas, mais cette question ô combien fondamentale a été maintes fois discutée sur le Web. Microsoft vient de trancher : sur Word, cela sera considéré comme une erreur de grammaire !

La question du double espace est l’un des nombreux débats qui a animé la toile durant ces dernières années. Je vous l’accorde, les discussions sont à lire surtout chez nos camarades anglo-saxons, bien que chez nous, le placement de deux espaces après la fin d’une phrase était également une habitude chez les anciens.

Si vous vous demandez d’où vient cette mode, elle remonte à l’époque des machines à écrire. Certains caractères comme les i ou les l prenaient un espace identique que les caractères plus larges tels que les m ou les w. De ce fait, certains mots pouvaient donner l’impression qu’ils contenaient un petit espacement à gauche et à droite de ces caractères plus étroits. Pour améliorer la lisibilité, certains utilisateurs avaient donc pris l’habitude de placer un double espace à la fin d’une phrase. Il fut un temps où cette mode était même enseignée à l’école…

Avec l’informatique moderne, le double espace n’est plus du tout justifié puisque la taille des caractères n’est plus fixe. Un m ou un i dans un logiciel de traitement de texte comme Word possède une longueur variable. Malgré tout, de nombreux internautes, par habitude, continuaient à utiliser le double espace après une phrase. Microsoft a décidé de mettre fin à ce débat : Word considérera désormais le double espace comme une erreur de grammaire.

Si vous ne voulez pas vous faire dicter cette règle par Word, notez que vous pouvez, dans les paramètres du logiciel, ignorer cette vérification. Il suffit pour cela de faire clic droit sur l’erreur lorsqu’elle vous sera signalée et cliquer sur « Ignorer tout ». Cette modification sera effective dans une prochaine mise à jour du logiciel et déjà activée auprès des Insiders.

