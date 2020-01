Microsoft FY2020/Q2 : croissance de 6% pour Surface... et de 18% pour Windows !

Microsoft vient de partager les résultats financiers de son second trimestre fiscal 2020. Pour le plus grand bonheur des investisseurs, la firme a encore une fois dépassé les attentes dans de nombreux segments… dont Surface et Windows. Cependant, les revenus tirés des activités B to B progressent bien plus rapidement.

Avec un chiffre d’affaires trimestriel qui dépasse les 36,9 milliards de dollars pour un bénéfice net de 11,6 milliards de dollars, Microsoft va bien, même très bien. De nombreux postes sont à la hausse dont les habituels Azure et Office 365 qui tirent encore une fois la firme vers le haut avec 16% de progression au cours du trimestre précédent. Le rapport financier souligne également une augmentation des bénéfices tirés de deux activités qui nous intéressent particulièrement :

Surface , avec une hausse de 6%, ce qui représente aujourd’hui près de 2 milliards de dollars de revenus pour la firme. Les Surface Pro 7, Pro X et Laptop 3 disponibles depuis quelques semaines ont très certainement contribué à cela.

, avec une hausse de 6%, ce qui représente aujourd’hui près de 2 milliards de dollars de revenus pour la firme. Les Surface Pro 7, Pro X et Laptop 3 disponibles depuis quelques semaines ont très certainement contribué à cela. Windows dont les ventes de licences aux OEM ont augmenté de 18%, ce qui est sans conteste lié à la fin de vie de Windows 7. Quand on sait que plus de 25% des PC en sont encore équipés aujourd’hui, ce poste devrait rester très rentable au cours des prochains mois.

Du côté de la Xbox, les revenus sont cette fois-ci en nette diminution puisqu’on parle d’un recul de pratiquement 21% en ce qui concerne les ventes de la console. Même si cette « décroissance » peut paraître impressionnante, elle n’est pas étonnante puisque Microsoft s’apprête à sortir la Xbox Series X d’ici la fin de cette année. De plus, quand l’on sait que la vente d’abonnements Xbox Game Pass a plus que doublé au cours du trimestre fiscal précédent et que le nombre d’utilisateurs actifs sur le Xbox Live a enregistré un nouveau record, la Xbox pourrait bien se transformer en poule aux œufs d’or dans le futur.

Si vous voulez décortiquer le rapport financier de Microsoft, je vous renvoie vers le communiqué de presse officiel . On remarque que la croissance la plus importante concerne les activités liées aux produits Cloud et aux abonnements destinés aux professionnels :